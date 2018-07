Site colabora no encontro entre quem procura produtos e quem pode fazer a compra deles no exterior

SÃO PAULO – Quem viaja muito para o exterior deve ter se acostumado a escutar dos amigos algo parecido com: “Cabe na mala um iPad, umas roupas? Tem como trazer?”. Marcela Kashiwagi cansou de escutar isso antes de várias de suas viagens e viu que ali rendia um negócio.

FOTO: Reprodução

Levou dois anos para a ideia ganhar forma de verdade, mas ela estreou essa semana o Cabe na Mala, um site que serve como ponto de encontro entre pessoas que querem determinado produto de algum lugar e quem está de viagem marcada e pode dar uma força.

Basta se cadastrar no site para ter acesso as fichas para listar seu pedido ou a viagem que fará. “Começou na quarta-feira e já tem 500 usuários. Semana que vem vamos listar tudo para as pessoas começaram a conversar e negociar”, diz Marcela.

Como intermediário da conversa, o interessado no produto faz o depósito do pedido na conta do Paypal do Cabe na Mala, que cobra 10% como taxa de serviço. Só com a entrega realizada e confirmada a outra parte recebe o dinheiro.

O Cabe na Mala ganhou forma na Startup Weekend Rio, onde Marcela e sua sócia foram assessoradas e conheceram mais gente que acreditava no projeto – bancado inicialmente com capital próprio. No fim deste mês, será dado mais um passo importante. Marcela vai passar seis meses no Vale do Silício, na Startup Embassy, casa que reúne empreendedores e facilita o contato com os investidores.