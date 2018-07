A empresa ressaltou, contudo, que os sistemas de contenção de falhas funcionaram normalmente e não houve paralisação de serviços. Segundo a Embratel, “técnicos fizeram os ajustes necessários para o pronto restabelecimento do sistema”.

Ainda assim, clientes da Claro foram prejudicados com o rompimento e ficaram sem receber ou efetuar ligações. A operadora móvel afirmou em nota que a falha prejudicou usuários com contas corporativas da empresa.

Além disso, de acordo com a Claro, o rompimento prejudicou o sistema de contenção de falhas, que, segundo ela, também é operado pela Embratel, o que agravou o problema entre todas as ligações realizadas e recebidas dos celulares de clientes corporativos. De acordo com a operadora, o serviço foi restabelecido às 18:00 desta terça-feira.

À noite, a Embratel defendeu que não houve falhas do seu sistema contra panes. Em nota, afirmou “cabe a cada operadora configurar seus links e seus sistemas, de forma a garantir redundância interna de sua rede”. Redundância é o nome usado para o sistema que protege este tipo de problema e contorna buscando conexões alternativas.

Procuradas pela reportagem, outras operadoras – Vivo, Tim, Oi e Telefônica – afirmaram que não detectaram panes nesta terça-feira.

Veja as notas oficiais da empresas.

Embratel

“Informamos que, nesta terça-feira (22/12), ocorreram duas rupturas em cabos de fibra óptica, afetando parcialmente o tráfego em São Paulo/Belo Horizonte/Nordeste. A questão foi imediatamente identificada por nossos técnicos, que já fizeram os ajustes necessários para o pronto restabelecimento do sistema.”

Claro

“Devido ao rompimento de cabos de fibra ótica da Embratel, o serviço a alguns clientes corporativos da Claro de São Paulo foi afetado. A falha atingiu também o sistema de redundância contratado junto ao mesmo fornecedor. A previsão de restabelecimento do serviço é para as 18h30 de hoje (22/12). A Claro pede desculpas pelos transtornos causados e reforça seu compromisso com a qualidade de seu serviço e com seus clientes.”