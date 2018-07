O TechCrunch que cantou a bola: o logo à esquerda é do novo serviço de localização do Facebook, o Places. O da direita é do Foursquare. Repare como o Facebook localizou sua tag bem em um quarteirão (square) cujas ruas formam um quatro (four). Repare também como o desenho do quarteirão em questão na marca do Facebook é igual ao do que está no centro do logo do concorrente. Provocação? Mensagem subliminar? Declaração de guerra?