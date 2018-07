BRASÍLIA – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, sem restrições, operação societária envolvendo Embratel, o grupo Globo e a Net. Por ser considerado simples, o caso foi aprovado em bloco, sem leitura do voto e debate na sessão plenária do Cade.

A operação consiste na aquisição, pela Embrapar, holding controladora da Embratel, do equivalente a 5,5% do capital votante da GB Empreendimentos e Participações, ações estas que pertenciam anteriormente à Globo. Com essa operação, a Embratel passa a ser a maior acionista da GB, que detém 51% do capital social da Net.

/REUTERS