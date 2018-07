No começo da semana estive no Delfina, um excelente restaurante de São Francisco. Todos os pratos no cardápio pareciam deliciosos ou ininteligíveis. Deveria pedir a salada com “zabaglione de prosecco e pimenta-do-reino” ou aquela com “pancetta” e “Parmigiano frico”? O clima estava mais para um prato principal com “sepia” e “ceci inzimino”, ou será que “gremolata” seria uma opção mais adequada?

Anos atrás, prometi escrever um livro (sem nunca tê-lo realmente feito) chamado Dicionário Restaurantês/Inglês, que explicaria ao leitor o significado dos termos mais obscuros encontrados nos cardápios. Mencionei isto à minha companhia para o jantar. “Tenho certeza que existe um aplicativo para isto”, disse ela.

Mas é claro! Um guia de tradução do restaurantês para o inglês seria um exemplo perfeito de aplicativo de sucesso: pequeno, específico e portátil, é claro.

Passei um bom tempo na loja de aplicativos fazendo buscas com as palavras “cardápio”, “restaurante” e “tradutor”, entre outras. Fiquei surpreso ao ver que a loja não estava repleta de opções. Em vez disso, encontrei apenas um aplicativo que fora criado para fazer o que eu tinha em mente: ele se chama On The Menu (US$ 2). Assim, baixei o programa e decidi testá-lo no cardápio do Delfina.

Bem, ele acertou metade das tentativas. O aplicativo é lindo, e usa letras bem acabadas e de fácil leitura. Basta digitar o termo encontrado no cardápio e o aplicativo oferece uma explicação muito bem escrita — às vezes.

Ele sabia que “brodo” é “a palavra italiana para ‘caldo’”. Explicou que “pancetta” é “um tipo de carne seca curada — tripa de porco curada com sal, temperada e seca por aproximadamente três meses (mas, em geral, não defumada)”. E sabia também que “aioli” é “um molho feito de alho e azeite de oliva”.

Mas o aplicativo errou na hora de explicar “ditalini”, “zabaglione”, “prosecco”, “stracotto” e muitos outros.

Ele conta com um botão para o envio de sugestões, cujo objetivo deve ser permitir que usuários façam contribuições para ampliar o banco de dados do aplicativo, mas os comentários de outros usuários indicam que o aplicativo não é atualizado há meses.

Não pude acreditar que ninguém tivesse pensado em fazer mais aplicativos deste tipo e, quando cheguei em casa, investi mais tempo procurando outras opções na loja de aplicativos, usando termos de busca cada vez mais genéricos. Desta vez, encontrei outros dois aplicativos que pareciam se enquadrar na descrição almejada: Gourmet Menu e Foodict Food Dictionary.

O Gourmet Menu parece caro (US$ 5), mas é muito mais caprichado do que o On The Menu. Abas na parte inferior permitem que o usuário escolha o idioma em questão (alemão, inglês, francês, espanhol ou italiano). Infelizmente, ele não obteve resultados melhores ao analisar o cardápio do Delfina. Conseguiu identificar corretamente o “brodo” e o “stracotto” (cozido de coelho), embora não tenha apresentado definições tão completas quanto às do On The Menu. A Pancetta, por exemplo, é definida apenas como “bacon”. Enquanto isso, não havia descrições para termos como “ditalini” (apesar de o aplicativo ter revelado que “ditali” significava “macarrões”), nem “prosecco”, “zabaglione” e “gremolata”.

Por fim, experimentei o Foodict Food Dictionary (US$ 2). Este aplicativo apresentou os melhores resultados. Ele me explicou tudo sobre brodo, ditalini (“pequenos dedais — uma massa tubular usada em pratos assados e sopas”), zabaglione (“sobremesa feita com a mistura de gemas de ovo, vinho e açúcar”), gremolada “guarnição feita de salsa picada, casca de limão e alho – costuma ser salpicada sobre o ossobuco e outros pratos para conferir-lhes um sabor fresco”), aioli e outros termos.

O programa não soube definir “stracotto”, nem “prosecco” e nem “ceci inzimino”, e o design de sua interface é bastante sofrível; chegamos a ficar com saudades da bela apresentação do On The Menu. E ainda me parece incrível que ninguém tenha criado um dicionário de restaurantês/inglês mais completo. Enquanto não surge uma versão mais elaborada, o Foodict é a melhor opção que temos.

* Texto originalmente publicado em 09/05/2011.