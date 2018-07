Porcentagem de usuários ativos entre 16 a 19 anos caiu de 75% no fim de 2012 para 48% no último trimestre do ano passado

SÃO PAULO – Mais uma pesquisa indica que o Facebook está perdendo usuários jovens (entre 16 e 19 anos) nos Estados Unidos e em todo o mundo, embora o site continue na dianteira em número de usuários desta faixa etária, quando comparado a sites como YouTube, Twitter e Google+.

O relatório Global Web Index que analisa o desempenho das redes sociais no mundo a partir de uma base de 170 milhões de usuários em 32 países, aponta que no último trimestre o Facebook perdeu 29% dos usuários ativos jovens nos Estados Unidos, em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando 79% de todos os adolescentes americanos faziam parte da rede social.

A maior queda aconteceu no início de 2013 e diminuiu ao longo dos trimestres (veja acima). O mesmo movimento também foi registrado entre os adolescentes globalmente, no qual o número de usuários ativos adolescentes caiu de 75% no último trimestre de 2012 para 48% no mesmo período do ano passado.

Segundo o relatório, o Facebook ainda é a rede social dominante em todo o mundo. E, apesar do indicador de queda entre usuários jovens, o fundador da empresa responsável pelo Global Web Index, Tom Smith, disse ao Mashable que a ideia de que o Facebook perdeu totalmente o domínio entre os jovens é enganosa. “O conceito de que o Facebook está morto e enterrado é obviamente completamente falsa”, disse.

A comparação abaixo, entre outras redes sociais, mostra a liderança do Facebook. A pesquisa, porém, não mostra os indicadores da plataforma considerada atualmente o maior inimigo do Facebook, o aplicativo Snapachat.