A News Corp, grupo dono do MySpace, substituiu o presidente da rede social menos de um ano após contratá-lo e afirmou que ambos os lados concordaram com a saída do executivo. Owen Van Natta foi substituído por Mike Jones e Jason Hirschhorn, que atuarão como co-presidentes.

A News Corp comprou o MySpace em 2005 por 580 milhões de dólares. Desde a aquisição, o site perdeu sua posição de maior rede social do mundo para o Facebook, que tem hoje cerca de 400 milhões de usuários ativos.

O presidente da News Corp, Rupert Murdoch, substituiu o co-fundador do site Chris De Wolfe por Van Natta, ex-vice-presidente do Facebook, no ano passado, apostando que ele renovaria a empresa.

Mas a recuperação da popularidade do MySpace se provou ser difícil. E analistas duvidam que a rede social conseguirá renovar seu acordo de publicidade de 300 milhões de dólares por ano com o Google, que expira neste ano, sob termos tão lucrativos quanto da primeira vez.