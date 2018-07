Atualmente, a venda online da Mega Sena é feita apenas para os correntistas do banco

RIO DE JANEIRO – A Caixa Econômica Federal está com estudos avançados, “já com expectativa de lançamento marcado para março de 2012”, da venda da Mega Sena pela internet, declarou o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Fábio Ferreira Cleto.

Atualmente, a venda online da Mega Sena é feita apenas para os correntistas da instituição. A ideia, segundo Cleto, é abrir no portal da Caixa a possibilidade de os cidadãos de todo o país fazerem suas apostas. “O apostador vai poder entrar no site da Caixa e lá fazer as apostas. Vai conseguir imprimir e ter lá registrados todos os seus boletos de aposta”. Lembrou que hoje, para a população em geral, as apostas só podem ser feitas fisicamente, nas casas lotéricas.

Para tornar viável a aposta pela internet, segundo Cleto, está em desenvolvimento um sistema que viabilizará o pagamento da aposta. “Uma carteira eletrônica vai ser criada, a partir da qual você pode creditar dinheiro lá e, em cima disso, fazer o débito para pagar suas apostas. A expectativa nossa é anunciar isso em março de 2012”, disse.

Ele declarou ainda que o objetivo da Caixa é dar para o apostador um maior nível de comodidade e praticidade “para que aqueles que tenham acesso à rede mundial de computadores possam fazer suas apostas”. A iniciativa faz parte da estratégia da Caixa de ampliar os canais de venda, no sentido de facilitar a vida do apostador, “dando para ele toda essa acessibilidade que a internet permite”.