NOVA YORK – A Califórnia está investigando se as operadoras de celular Verizon Communications e AT&T ilegalmente jogaram detritos tóxicos em suas unidades no Estado, disseram as companhias em relatórios enviados à Securities and Exchange Commision.

O procurador-geral da Califórnia está investigando se as empresas violaram leis estaduais sobre detritos tóxicos quando jogaram fora baterias, latas de aerosol e lixo eletrônico, de acordo com o relatório anual da AT&T de fevereiro e outro relatório de outubro de 2013.

As empresas dizem que estão cooperando com as investigações e revisando sua política de despejo de detritos tóxicos. Usando linguagem similar em outro relatório, as empresas disseram que podem ser multadas em mais de 100 mil dólares, mas não anteciparam quaisquer impactos da investigação.

A Verizon não deu mais detalhes e a AT&T não comentou.

/REUTERS