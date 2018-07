Mensagens de texto poderão ser enviadas por motoristas desde que não encostem a mão no aparelho

SÃO PAULO – O estado da Califórnia acaba de regulamentar o uso de aparelhos operados por voz dentro do carro. Motoristas podem mandar e receber mensagens de texto e ligações desde que não encostem a mão no aparelho.

A nova lei, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013, se adapta à proliferação de dispositivos operados por voz como o Samsung Galaxy S III e o iPhone 4S, com seu assistente de voz Siri, assim como de sistemas feitos para carro como o Ford Sync.

Ironicamente, a Siri pode não se beneficiar da lei, graças à ambiguidade do texto. “A exata definição de quais aparelhos a lei permite não é clara”, escreve a Wired.

O usuário precisa das mãos para iniciar a Siri. Ao mesmo tempo, não pode encostá-las no telefone quando estiver ao volante. “O telefone não pode estar nas suas mãos”, disse um representante da legislatura do estado. “A chave é ter as mãos livres”.

