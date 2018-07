Dados como contratos, salários, prestação de contas e ouvidoria estarão à disposição dos programadores

SÃO PAULO – A Câmara Municipal de São Paulo abrirá as portas para hackers. Na madrugada do dia 11 de maio, começa oficialmente a 1ª Maratona Hacker da instituição, que disponibilizará aos programadores contratos, dados abertos, salários, prestação de contas e informações da ouvidoria.

O objetivo, como em todo hackaton do tipo, é que sejam criados aplicativos, sites ou serviços que ajudem o poder público a trabalhar com as informações, ou serviços que possam ser úteis para a população.

O hackaton, uma parceria com a Open Knowledge Foundation e o W3C Brasil, será dividido em duas partes. Na primeira, que acontece no dia 12 de maio, grupos ou indivíduos devem apresentar propostas e detalhar o que farão com a base de dados escolhida. No dia 15 de maio começa a segunda fase, em que os competidores trabalharão criando o projeto.

Cada grupo ou pessoa terá dez dias para terminar o aplicativo. A documentação e o projeto (que deverá estar “plenamente operacional”) deve ser entregue no dia 25.

As inscrições estão abertas no site.