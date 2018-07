A Câmara dos Deputados vai discutir nesta terça, 7, em Brasília, formas de melhorar o serviço de internet fornecido pela Telefônica em São Paulo, o Speedy. O próprio presidente da empresa, Antônio Carlos Valente, estará no plenário. Há duas semanas, a Telefônica está proibida pela Anatel de vender novas linhas do Speedy, devido ao repetido mau funcionamento da rede desde o ano passado.

Em entrevista à Agência Estado, Valente disse nesta segunda, 6, que não descarta novos problemas no Speedy. “Nestes primeiros 90 dias, principalmente, a probabilidade de ter problema não é pequena”, admitiu reforçando que a empresa está empenhada em oferecer qualidade aos clientes. A empresa promete investir nos DNS, equipamentos responsáveis por identificar o site que o usuário quer acessar e então encaminhar a conexão. Os DNS, segundo Valente, sofrem muitos ataques externos. “Vamos provar por fatos e dados que o cliente vai ter um serviço satisfatório.”

Leia a reportagem completa no portal estadao.com.br.

Além do presidente da Telefônica, estarão no debate o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, o ouvidor da Anatel, Nilberto Diniz Miranda, o diretor-executivo do Procon/SP, Roberto Pfeiffer, e o presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), Hélio Graciosa.

A audiência está marcada para as 14h30 no plenário 13.

