Representante da LG demonstra câmera de celular. FOTO: Rick Wilking/Reuters (2008)

As vendas de celulares com câmeras ultrapassarão a marca de um bilhão de aparelhos neste ano, com a ajuda da ponta mais cara do mercado, informou na quinta-feira, 7, o grupo Strategy Analytics.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A crescente qualidade dos celulares com câmera de alto preço vêm se tornando séria ameaça ao mercado de câmeras digitais simples”, disse o analista Neil Mawston.

As vendas de celulares dotados de câmeras crescerão em 21% ante o ano passado e superarão o bilhão de unidades pela primeira vez, de acordo com a Strategy Analytics.

O grupo de pesquisa previu que as vendas de celulares com câmeras de resolução de cinco megapixels ou mais subiria em 100% este ano, para 361 milhões de unidades. O mercado de câmeras digitais seria de 130 milhões de unidades, de acordo com suas projeções.

“Fabricantes de smartphones como Nokia e HTC cada vez mais equipam seus modelos caros com câmeras de alta resolução, a fim de propiciar qualidade de imagens para os serviços premium das operadoras,” disse Mawston.

/ Tarmo Virki (REUTERS)