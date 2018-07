Câmeras fotográficas e celulares comprados no exterior não precisarão mais ser declarados à Receita Federal – ou seja, estarão isentos de tributação. As mudanças nas regras da alfândega passam a valer a partir de segunda-feira e logo serão publicadas no Diário Oficial. Agora considerados de uso pessoal, esses produtos não pagam mais imposto.

Além disso, as normas mudam também para relógios de pulso, carrinhos de bebê, roupas e acessórios, produtos de higiene e beleza. Bebidas e cigarros terão uma quantidade limite.

No entanto, isso não não vale para outros aparelhos eletrônicos. Notebooks e filmadoras, por exemplo, entram na cota limitada a US$ 500 para quem viajou de avião e na de US$ 300 para quem usou algum outro tipo de transporte.