Filme de 1979 venceu dois Oscars na época e agora vai virar game

O diretor Francis Ford Coppola está criando uma versão para os games de um dos maiores filmes de todos os tempos: Apocalypse Now. Nesta quinta-feira, 26, ele lançou uma campanha no Kickstarter pedindo US$ 900 mil para fazer o jogo, baseado no filme de 1979 sobre a guerra do Vietnã.

Em seu primeiro dia de captação de recursos, o jogo já conseguiu US$ 55 mil em contribuições. Segundo a página oficial do projeto no Kickstarter, o jogo terá o mesmo protagonista do filme de 1979 – o capitão Willard, interpretado originalmente por Martin Sheen. Sua missão também será parecida: embarcar numa missão secreta pelo Vietnã para matar o desertor Coronel Kurtz (Marlon Brando).

"Há quarenta anos, quis criar um filme que pudesse influenciar gerações de espectadores. Hoje, junto com novos companheiros, quero fazer uma versão interativa de Apocalypse Now", disse Coppola.

Previsto para ser lançado em 2020, o jogo está sendo criado pela American Zoetrope, produtora de cinema de Coppola, em parceria com ex-desenvolvedores de jogos como Battlefield e Fallout: New Vegas. A princípio, o jogo sairá apenas para PCs, mas se conseguir US$ 2 milhões na campanha, poderá ter versões para PlayStation 4 e Xbox One. Uma versão em realidade virtual não está descartada.

Que fique bem claro, porém, que o valor captado no Kickstarter deve apenas financiar uma pequena fatia dos custos de produção do jogo. Segundo o time de desenvolvimento de Apocalypse Now, uma campanha de financiamento coletivo é uma boa forma de testar o apetite do público pelo projeto.