Outdoors apareceram em cidades norte-americanas para alertar contra “ataques à liberdade” na web

SÃO PAULO – Uma série de misteriosos outdoors com frases autoritárias relacionadas a temas polêmicos da internet apareceu recentemente em cidades norte-americanas. As ruas de Nova York, São Francisco e Los Angeles ganharam grandes anúncios com frases como “Os artistas precisam jogar conforme as regras”, “A internet deveria ser regulada” e “Seus dados deveriam pertencer ao NSA”. O site do protocolo de torrents BitTorrent assumiu a responsabilidade pela campanha nesta terça-feira, 8.

O BitTorrent declarou em seu blog oficial que “as frases representam ataques à liberdade… atitudes que a cultura da internet acabou aceitando”. O texto diz ainda que fizemos estas concessões em nome da conveniência. Parte do compromisso que firmamos com as grandes plataformas e servidores da internet. É isso que você recebe por estar online”.

O BitTorrent é um dos mais conhecidos softwares de compartilhamento de arquivos da web e já foi muitas vezes ac usada de ser um veículo para a pirataria. Recentemente, porém, o BitTorrent deixou a “lista negra” do Google e voltou a figurar em suas sugestões de busca.

O BitTorrent atacou também um contexto onde, segundo eles, “uma vida de trabalho fica trancada em lojas digitais que levam 30% da receita e serviços de streaming que pagam centavos de direitos autorais”. Embora nomes não tenham citados, grandes empresas como Amazon e Spotify se encaixam nessas descrições.

Além disso, o site lembrou que “escolhemos aceitar a cultura da vigilância: o direito de agências de segurança violarem a Quarta Emenda [da Constituição americana].”