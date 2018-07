SÃO PAULO – Um público de milhões. Olhos atentos aos embates entre atletas em arenas forradas por câmeras, que transmitem ao resto do mundo a saga das equipes até a decisiva final. Não se trata de uma descrição da Copa de Mundo de futebol, mas de um campeonato de videogame. São os chamados eSports (electronic sports, ou esportes de jogos eletrônicos), populares em todo o mundo com games como League of Legends (LoL), Starcraft entre outros.

Nesta semana, a publicadora de games Valve (dona da Steam) anunciou que o canal de transmissão de esportes ESPN irá transmitir o campeonato de Dota 2, game para PC da empresa, que acontece na KeyArena, na cidade de Seattle, nos EUA.

O campeonato nasceu em 2011, quando foi disputado na Alemanha. O torneio contou com 16 equipes em busca do prêmio de US$ 1 milhão. A edição deste ano, no entanto, conta com 19 times e um prêmio total de US$ 10 milhões – o vencedor ganha sozinho metade deste valor, o resto é distribuído conforme a colocação.

As batalhas entre as equipes de diversos lugares do mundo poderão ser acompanhadas pelos canais ESPN 2 e 3, mas também pelo aplicativo de streaming e o serviço WatchESPN. O campeonato The International será transmitido também pelo site do game Dota2 e pelo popular site de transmissão Twitch. A programação começou nesta sexta, 18, e segue até este domingo, quando acontece a grande final.

‘Free to play’: Documentário produzido pela Valve sobre eSports milionários

Dota 2 é um jogo multiplayer online de combate entre duas equipes em uma arena. Desenvolvido sobre a base de Warcraft III, Dota 2 é distribuído gratuitamente pela plataforma online Steam.

Nos Estados Unidos, recentemente um jogador coreano de Starcraft 2 ganhou visto de atleta nos Estados Unidos para poder disputar campeonatos, tornando-se o segundo caso conhecido. Também nos EUA, a universidade Robert Morris University Illinois, de Chicago, começou a dar bolsas de estudo para bons jogadores de League of Legends, da mesma maneira que faz com futuros craques da NBA ou da NFL.

Transmissão comentada da final do campeonato de Dota 2, em 2013