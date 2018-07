Grunge e cheiro de diesel. Não é descrição de trilha sonora para cena de filme de corrida, mas o cenário da primeira noite da Campus Party 2010. Enquanto os gamers jogam Foo Fighters, Alice In Chains e Pearl Jam no Rock Band, modo hard, no telão da área de jogos – e atraem todo mundo para lá – os nerds estabelecidos na área de blogs reclamam do forte cheiro de diesel que sai do gerador de energia do evento.

A maioria das bancadas já está bastante ocupada, mas os campuseiros continuam fazendo fila para se credenciar para o evento, mesmo com a forte chuva que cai em São Paulo nesta noite de segunda. Os promoters das empresas de tecnologia interessadas no potencial de consumo do público nerd também já passeiam entre as mesas, distribuindo energético ou carregando uma nuvem plástica inflável para divulgar os softwares web.

Na parte de fora, em que ficam os estandes de exposição (que já estão funcionando) e o refeitório, duas filas chamam a atenção. Uma delas é para o jantar – no começo, às 19h10, ela tinha mais de 40 metros. A outra fila reunia mais de 500 pessoas com problemas no credenciamento. A programadora Ana Mascarenhas, de 24 anos, dormia na fila. Ela explicou que chegou de Parati, no RJ, na tarde desta segunda, mas não dormiu na noite anterior, e para completar ainda teve um problema na entrada. Mas a fila que mais incomoda fica do lado de dentro da festa: para sair da área das bancadas, o único caminho passa por dois detectores de metal. Às 20h51, o campuseiro que quisesse sair para comer alguma coisa enfrentaria 20 metros de fila.

De onde se pode ver, os campuseiros já estão iniciando as atividades tradicionais da festa dos downloads. Caminhando pelas bancadas, dá pra ver muita gente gerenciando a lista de torrents, apesar da conexão algo instável – nada diferente dos últimos anos. Entre os downloads, filmes em alta definição, discografias de bandas descoladas como Cansei de ser Sexy e The Killers e jogos, muito jogos. Organizações de direitos autorais arrancariam os cabelos.