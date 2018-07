A partir da próxima segunda-feira, 20, a Campus Party abre inscrições para sua quarta edição brasileira. O evento ocorre entre os dias 17 e 23 de janeiro de 2011, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

Entre os dias 20 e 27 de setembro, só campuseiros veteranos, que já participaram no evento, poderão comprar ingressos. Depois disso, todo mundo pode comprar. Até dia 20 de outubro, quem garantir o ingresso terá direito a um valor promocional — R$ 130,00, contra os R$ 150,00 normais.

O valor não inclui o camping: o serviço é opcional, e quem quiser acampar na Campus Party deve pagar R$ 20,00 pelos sete dias de evento. Grupos de outros Estados podem organizar caravanas: a direção do evento promete para elas 50% de desconto no valor total dos ingressos.

O valor do pacote de alimentação também não está incluído na inscrição e, de acordo com a organização do evento, será informado posteriormente.

Para fazer sua inscrição, basta entrar no site da Campus Party.

