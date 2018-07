Com ingressos esgotados para camping, feira acontece entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2014 com dedicação a startups

SÃO PAULO – A Campus Party Brasil 2014 será um grande ambiente para realizar novos negócios. Pelo menos é essa a intenção da organização do evento, que anunciou nesta segunda-feira, 11, as principais atrações e novidades para a sétima edição da feira, que acontecerá no Anhembi Parque, em São Paulo, entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro de 2014.

Faltando 77 dias para o início da feira, a organização anunciou que todas as 8 mil vagas para acampamento estão esgotadas. “Tentaremos conseguir algumas mais, mas não garanto nada”, disse Paco Ragageles, fundador da CPBr, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira. A Vivo segue sendo o provedor oficial da feira, e oferecerá conexão de 40 Gbps aos visitantes.

A grande novidade de 2014 fica com o Startup&Makers Camp, área que será dedicada às 300 melhores startups do País (a serem eleitas por um concurso que começa já nesta segunda-feira). Na feira, as novas empresas poderão procurar financiamento de investidores estrangeiros, vender seus serviços, trocar conhecimento e entrar em contato com os campuseiros. Sem revelar nomes, a organização da CPBr anunciou que pelo menos R$ 2 milhões serão investidos em novas empresas na feira. “Será uma grande Disneylândia para o empreendedor brasileiro”, prometeu Paco Ragageles.

Além da área específica para startups, as Maratonas de Negócios voltam à feira prontas para ensinar os campuseiros a formatar suas ideias para criarem novos negócios, em quatro áreas específicas: Educação, Jornalismo e Comunicação 2.0, Negócios Sociais e Inovação em Comércio e Serviços. Outro destaque será a presença de oficinas para 10 mil pequenas e médias empresas do estado de São Paulo que queiram começar sua informatização, em áreas como e-commerce, comunicação online e segurança na rede.

A feira também anunciou hoje seus palestrantes, e divulgou que terá 13 palcos, que somados, oferecerão mais de 500 horas de discussões. Entre os principais destaques, estão a presença já anunciada de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, que vem à CPBr falar sobre suas empresas de aviação e os nomes de Marcelo Ballona, cofundador do Submarino, Mark Levalle, vice-presidente de negócios e estratégia do PayPal, e Leo Johnson, colunista da CNN e do Washington Post.

Outro ponto interessante da Campus Party será o Desafio FI-WARE, que dará R$ 1,2 milhões em prêmios àqueles que propuserem soluções interessantes nas áreas de “cidades inteligentes” e “negócios & indústria”, melhorando processos e serviços para a população (no primeiro caso) ou em uma cadeia de suprimentos (no segundo). As inscrições para a primeira fase do desafio estão abertas desde o dia 31 de outubro, e se encerra no dia 20 de dezembro, no site do Campus Labs.