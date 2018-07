Segunda-feira, 17, pouco mais de meio-dia. As portas da área de camping do Campus Party foram abertas, fazendo sua tradicional de fila gigantesca de inscritos, com dezenas de malas nas costas e computadores (inclusive desktops) debaixo do braço.

No domingo, 16, voluntários ajudavam a montar as barracas. FOTO: DANIEL TEIXEIRA/AE

Dessa vez, as entradas foram separadas de imprensa, funcionários e área Expo. Os campuseiros que iriam acampar seguiram diretamente para a área onde estavam as barracas. E organização aproveitou os corredores da Expo para deixar as pessoas da fila em área coberta, reduzindo as reclamações com chuva.

Mais vagas

Os que não desistiram e ficaram de olho tiveram uma surpresa de última hora: 300 vagas a mais que surgiram de última hora, no dia 15. Ideia dos organizadores que preferiram não dar um aviso prévio das novas vagas. “Elas foram preenchidas em 1h15min. Se tivéssemos divulgado, seria em 10 min”, afirma Mario Teza ressaltando que a intenção era essa: a de “fazer como se fosse um viral”.

Foram disponibilizadas mais 150 inscrições que davam acesso apenas áreas de campuseiros e outras 150 que davam acesso tanto a esta área como a de camping. A abertura oficial, com todos os campuseiros já instalados, está prevista para as 0h desta terça.

Participantes da Campus Party começam a chegar ao local do evento e a se instalar nas barracas. FOTOS: J.F. DIORIO/AE