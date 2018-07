SÃO PAULO – A reinvenção da Campus Party, de evento para nerds a ambiente de empreendedorismo, começou ano passado. As startups ganharam espaço próprio e palco temático. Um total de 250 novas empresas participaram do evento, que passou a se divulgar como local propício para networking e aprendizado.

“Percebemos o potencial empreendedor dos participantes”, explica Tassia Skoulade, diretora de marketing do evento que já teve foco em games e encontros sociais. “O evento passou por uma ressignifcação de valores. Acreditamos que o futuro da Campus está nisso.”

Segunda Tassia, há maior e melhor estrutura para atender não só o pequeno empreendedor, mas também aquele que quer se tornar um. O evento terá dois espaços distintos: um para startups que já têm uma pequena estrutura e projetos em andamento; outro para empreendedores que ainda estão “no campo das ideias”.

Será lançada uma rede social em que interessados podem procurar parceiros para negócios e buscar informações sobre como montar sua própria empresa. Chamada campuse.ro, ela seguirá no ar mesmo depois do fim do evento. Haverá também um aplicativo onde os “campuseiros” poderão pontuar as startups.

A estrutura do ano passado sofreu críticas de participantes, principalmente pelo fato de ter ficado fora da área principal da Campus Party. Equipes de empresas inscritas só contavam com uma credencial por grupo para entrar na área principal.

“Levamos absurdamente em conta estas críticas”, explica Tassia. “O espaço foi totalmente reformulado e integrado à área principal”.

O número de startups participantes caiu esse ano para 200. Segundo o evento, foi outra maneira encontrada de poder atender melhor os inscritos.