O cofundador da Campus Party, Paco Ragageles. FOTO: Murilo Roncolato/Estadão

SÃO PAULO – A Campus Party Brasil fará sua 8ª edição em São Paulo novamente com foco no empreendedorismo, apostando no incentivo ao desenvolvimento de startups de tecnologia. Com data marcada para acontecer entre 3 e 8 de fevereiro, o evento contará com 8 mil inscritos e tem como destaques o neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, o ator Paul Zaloon (famoso pelo seu papel em O Mundo de Beakman) e o chamado “pai do mp3″, Nathan Schulhof.

Segundo o cofundador do evento internacional, Paco Ragageles, a edição deste ano será diferente, já que puderam se dedicar e fazer algo mais organizado. “Paramos para pensar sobre o que estamos fazendo”, explicou. Segundo o espanhol, em 2015 os campuseiros (como é chamado o público inscrito do evento) terão acesso a conteúdo de mais qualidade e quantidade, disse, lembrando que parte da programação já está no ar.

Uma novidade é que para esta edição, que assume o aniversário de 150 anos da obra Da Terra à Lua, de Jules Verne, como tema, os palcos terão nomes de planetas – o que pode tornar a vida do campuseiro sensivelmente mais complicada na hora de fazer sua programação e se localizar no evento.

Como destaque, Ragageles adiantou que um dos temas a terem espaço em fóruns de debate é o da regulamentação do Marco Civil da Internet, para o qual já estão confirmados o então relator do projeto na Câmara, o deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ) e o conselheiro do Comitê Gestor da Internet e colunista do Link, Demi Getschko.

Além disso, o responsável pelo evento disse que haverá ineditamente programação com competições de games como League of Legends próprias para os campuseiros. Algo inédito, apesar de a Campus Party sempre ser palco de campeonatos internacionais do jogo, mas sem o envolvimento dos inscritos. “Erramos nos últimos anos”, disse Ragageles, anunciando que isso será revisto para esta edição.

Os palestrantes se tornaram informação secundária durante evento de apresentação da Campus Party de 2015 nesta terça-feira à noite, em São Paulo. A notícia mais aclamada foi a de que todo o espaço da nova edição, que volta a ser realizada no São Paulo Expo (Centro de Exposições Imigrantes), contará com ar-condicionado. Isso porque o calor excessivo é uma reclamação constante dos campuseiros, que já enfrentaram edições com tempestades, quedas de energia, queda de conexão à internet, problemas de ventilação e furtos de equipamentos.

“Estamos trabalhando para que neste próximo ano essas coisas não aconteçam, é a nossa vontade de todo ano”, afirmou Ragageles.

“Não vai chover, não”, disse Antônio Carlos Valente, presidente da Vivo/Telefônica, que patrocina o evento há anos. “Não está chovendo nada nem hoje, por que vai chover no dia do evento?”, brincou Valente, que é carioca, fazendo referência à temporada de ausência de chuvas na região da capital paulista.

Startups

O evento unificou todo conteúdo relativo a startups e empreendedorismo no que chamou de Startup 360, que reúne o espaço Startups & Makers (S&M) e o palco Lua, que concentrará palestras sobre o tema.

O S&M teve sua primeira edição em 2014. Trata-se de um local aberto ao grande público com estandes nas quais startups selecionadas têm a oportunidade de divulgar seu produto e, assim se espera, desenvolver seu negócio.

Após ter contado com diversos problemas, como falta de estrutura, segurança e pouca visibilidade, o espaço ganhou um redesenho. Desta vez, serão selecionadas 200 startups, divididas em duas categorias: iniciantes e em crescimento. As 100 mais experientes (“em crescimento”) se apresentarão nos dois primeiros de evento com programação (dais 4 e 5); enquanto as 100 iniciantes ficarão com os dois últimos dias (6 e 7).

A ideia é permitir que os empreendedores dessas startups também tenham tempo de andar pelo evento e aprender mais com o conteúdo ali produzido. A S&M continua separada da Arena (espaço fechado aos inscritos, com os palcos), mas, segundo a organização, “está muito mais próxima e integrada”.

“Nosso objetivo é converter os campuseiros em empreendedores”, disse a diretora de marketing da Campus Party, Tássia Skolaude.

Os empreendedores que quiserem inscrever suas startups no programa podem fazê-lo pelo site da Campus Party a partir desta quarta-feira, ao meio-dia.