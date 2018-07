Agenda de palestras e workshops começa nesta terça-feira depois de dia de credenciamento dos campuseiros

Campus Party abriu as portas nesta segunda-feira, às 10h. FOTO: Natália Russo/AE

SÃO PAULO – A Campus Party abriu suas portas na manhã de segunda-feira, 6, no Anhembi em São Paulo. A partir de terça, o evento de tecnologia terá palestras de pessoas de destaque como professor especialista em tecnologia educacional Sugata Mitra. Um dos arquitetos da web, John Klensin, responsável pela criação do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP), teve sua palestra cancelada. O pesquisador do MIT não entrou no País por problemas com visto, segundo a organização.

Mitra leciona na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e é uma referência mundial quando a intenção é combinar educação e tecnologia. O estudioso prega o aprendizado livre e autônomo com o auxílio de telas digitais por crianças. Sugata fala no primeiro dia, às 19h, no Palco Principal.

Os “campuseiros”, nome dado aos 7 mil inscritos que passarão os próximos cincos dias ouvindo palestras e usando a internet de 20 gigabis por segundo (Gbps), começaram a chegar ao Anhembi já na madrugada de segunda-feira, à espera da abertura dos portões, que só ocorreria às 10h.

O calor castigou as milhares de pessoas que enfrentaram as tradicionais filas da Campus. Neste ano, em que o evento acontece no Anhembi, ao diretor do evento Mario Teza diz esperar que tudo se acomode melhor, as filas sejam menores e a confusão sonora incomode menos.

A edição de 2011, que aconteceu no Centro Imigrantes, ficou marcada pelas enormes filas, a acústica problemática que atrapalhou as palestras e, principalmente, as recorrentes quedas de energia. Para este ano, Teza garantiu geradores “para iluminar São Paulo” e se mostra satisfeito com a programação.

“O espaço é genial. A ‘Rio +20’ é menor do que a gente! O que a gente faz é muito grande, mas estou otimista”, afirma. A programação deste ano tem menos destaques que a de 2011 (que contou com o político americano Al Gore; o criador do World Wide Web, Tim Berners-Lee; e o cofundador da Apple, Steve Wozniak), mas deve empolgar graças ao foco maior em inovação e empreendedorismo.

“O nosso enfoque aprofunda a ideia da inovação colaborativa. A gente já a praticava, mas não tinha nome e sobrenome: open innovation”, referindo-se ao conceito proposto em 2003 pelo professor americano Henry Chesbrough. “Essa programação será a melhor em cinco anos”, acredita Teza.

