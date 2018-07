A terceira edição do evento teve mais de sete mil participantes

A empresária australiana-vietnamita Tan Le. FOTO: EFE

MÉXICO – A terceira edição da Campus Party do México (18-24 de julho) reuniu, durante sete dias, 7.192 “campuseiros”, o número mais alto dentre todos as demais edições do evento na Espanha, Colômbia e Brasil.

—-

Os participantes tiveram acesso a internet de 11 GB distribuídos em sete mil pontos de acesso -, equivalente a mais de 20 milhões de tweets sendo enviados ao mesmo tempo.

Desta edição participaram especialistas da cultura digital como Vinton Cerf, um dos pais da internet; Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web; Al Gore, defensor da internet livre; David Hanson, fundador da Hanson Robotics; John “Maddog” Hall, criador do Linux.

Além de Neil Harbisson, reconhecido oficialmente como o primeiro ciborgue do mundo; Tan Le, criadora de um diadema capaz de ler ondas cerebrais e Ray Kurzweil, o “Cibernostradamus” que previu o futuro da inteligência artificial.

/EFE