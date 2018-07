SÃO PAULO – Depois de serem registrados diversos furtos durante a sétima Campus Party Brasil, que teve como foco principal o espaço Open Campus, onde estão instaladas as 234 startups selecionadas para participar do evento na área chamada Startups & Makers, no qual o acesso é gratuito. A organização da Campus Party afirmou que já aumentou o número de seguranças no local e planeja reforçar a segurança no ano que vem para dificultar esse tipo de ação.

O Link publicou uma matéria na quinta-feira, 30, contando a história de diversas startups e campuseiros (nome dado a quem acampa no local, na área fechada) que tiveram itens pessoais furtados, sendo a maioria laptops e smartphones.

Procurada, a organização da Campus Party informou por meio de nota que tomou conhecimento dos casos de furto na área Open Campus e que “reforçou a equipe de segurança para coibir estas ações”. A organização também reforçou que “os participantes da área de Startup & Makers Camps, campuseiros e visitantes são responsáveis pelos seus pertences.”

Nesta sexta-feira, 31, Marcelo Pimenta, curador do espaço Startup & Makers falou sobre os problemas dos furtos que afetaram principalmente as startups. “Nós reforçamos a segurança desde o início. O que acontece aqui é um reflexo da sociedade em que vivemos lá fora. Ontem um empreendedor foi a um café depois do evento e teve seu laptop roubado na saída”, diz.

Segundo Pimenta, na quarta-feira, 29, pela manhã, ele fez uma reunião com todas as startups expositoras no evento e com a chefia de segurança para abordar o problema, já que a maioria dos furtos foram registrados na terça-feira, 28, mesmo dia em que faltou água e internet para as startups no espaço Startup & Makers. “Um dos empreendedores que foi furtado deixou a mochila sozinha no corredor e foi tomar um café. Quando é que podemos fazer isso em uma cidade como São Paulo?”, questiona. “Nós estamos fazendo um esforço para aumentar a segurança, mas também pedimos para as empresas nos ajudarem e serem cautelosas”, afirmou.

Pimenta diz que já planeja no próximo ano tornar a área aberta da Campus Party acessível somente para quem fizer credenciamento prévio. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no espaço sem a necessidade de se identificar. “O espaço continuará sendo gratuito, mas queremos fechá-lo para que todo mundo tenha que se identificar”, diz. A organização da Campus Party já está passando um formulário de satisfação para os empreendedores participantes do evento para identificar pontos problemáticos da organização e gerar um relatório sobre o evento que deve ser divulgado nos próximos dias.