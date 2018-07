Ontem, primeiro foi o calor e depois a chuva a pertubar a Campus Party. Hoje foi dia de remendos

SÃO PAULO – Depois que a chuva e forte vento de terça-feira rasgaram todo o tecido que “isola” a Arena, sobrou trabalho para a equipe da organização — além dos bombeiros que tiveram de isolar toda a parte lateral do evento, composta por quatro palcos.

O tecido voou, vasos caíram e os tapumes de madeira — que funcionam como divisória entre a área de exposições (Zona Expo) e a o local onde ficam as bancadas de computadores e palcos de palestras (Arena) — perderam a proteção de plásticos pretos que tinham e ficaram expostos. Durante a madrugada, uma equipe recobriu toda a parte de madeira novamente e limpou a área.

Calor e água. Mesmo com a chuva, o dia amanheceu quente e assim ficou durante toda a tarde. A água, já um conhecido problema dos campuseiros desta edição, ganhou um reforço com a introdução de mais um bebedouro na Arena, que ficou inutilizado por algumas horas pois a água estava branca, com muito cloro (assim como aquele bebedouro da área camping).

No total, o número de bebedouros não aumentou, pois durante a noite um dos dois que estão dentro da área camping (reservada aos que optaram por acampar no Anhembi) foi quebrado e foi desativado pela organização.

