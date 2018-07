“Pode chover o quanto quiser. Agora essa m… não para mais”, esbravejou Mário Teza na sexta-feira, 21, ao perceber que os geradores estavam começando a funcionar após a terceira queda de energia na Campus Party. O organizador do evento participava de um debate sobre inclusão digital, mas interrompeu para acalmar os campuseiros que, no escuro, protegiam seus equipamentos das goteiras. É, a Campus Party deste ano foi cheia de problemas. Para Teza, o “caos criativo exige uma infraestrutura muito grande”. “É pior do que show do Paul McCartney.”

Mas os problemas não frustraram os mais de seis mil campuseiros da quarta edição do evento. Tanto pelo Twitter quanto pessoalmente, disseram ao Link que gostaram. Priscila Queiroz, em sua primeira Campus Party achou “empolgante estar no meio da galera produzindo e se divertindo”. “Os problemas viraram diversão”, diz Gabriel Damico.

Para o coordenador do evento, o maior sucesso foram os setores de empreendedorismo. “Os projetos foram ótimos, as empresas demonstraram interesse em ter essa interação com os campuseiros o ano todo”, explica. A apresentação da dupla Jovem Nerd, por exemplo, estava lotada. “A mensagem central é: a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, temos que começar agora”, disse Deive Pazos, um dos donos do site que prega o orgulho nerd.

A programação, aliás, foi muito extensa. Além do conflito sonoro – não dava para ouvir bem uma apresentação quando acontecia outra ao lado – havia conflito de agenda. Além disso, uma das principais atrações – a banda larga de 10 GB – foi prejudicada pela conexão instável em alguns dias. Os campuseiros ainda penaram para entra no evento, que teve filas de até oito horas. “Pô, a gente abre à meia-noite de segunda e os tarados chegam de manhã para entrar primeiro”, diz Mário Teza, reconhecendo que “esse público não vai mudar”. “A gente é que tem de se adequar a eles.”

DEU CERTO

O estímulo ao empreendedorismo e à criação. Quem esteve lá elogiou o conteúdo do evento, especialmente dos convidados internacionais. Os campuseiros também destacaram a segurança e a socialização, com brincadeiras e flash mobs.

DEU ERRADO

Infraestrutura. As filas para credenciamento foram o maior problema, segundo os campuseiros. As várias quedas de energia e o despreparo da organização também foram criticados. Outro problema já vem de outras edições: o som entre as áreas. Para as próximas edições, os campuseiros pedem mais organização, melhoria no espaço (com fiscais e guarda-volumes) e na agenda.