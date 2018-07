John Doddrel, cônsul do Reino Unido em São Paulo, fala sobre o projeto UKBrasil e revela que a festa terá sua versão britânica em setembro

SÃO PAULO – A próxima Campus Party não será no Anhembi nem no Ibirapuera. Em setembro deste ano, o evento terá sua primeira versão britânica, e acontecerá na cidade de Londres. A informação foi dada ao Link com exclusividade por John Doddrell, cônsul do Reino Unido em São Paulo.

—-

A iniciativa faz parte do UKBrasil, projeto que teve início em setembro do ano passado, logo após as Olimpíadas de Londres, e vai até março deste ano. Trata-se de uma iniciativa para explorar a conexão Brasil-Reino Unido nas áreas de artes, ciência, cultura, negócios e tecnologia.

FOTO: JB Neto/Estadão

“Tivemos mais de 80 eventos ao longo dessa temporada, pelo Brasil todo”, disse John Doddrell. “É uma troca de ideias: queremos trazer o que há de mais novo e criativo no Reino Unido para o Brasil, mas também aprender e ver o que tem sido feito de inovador por aqui”, disse. “A Campus Party é uma ótima oportunidade para isso”, disse ele, que se mostrou entusiasmado com o evento e com as ideias e iniciativas que viu nascer nesses dias.

A UKBrasil trouxe à sexta edição da Campus palestrantes como Pete Lomas, co-fundador e diretor da Raspberry Pi, computador educacional do tamanho de um cartão de crédito e que custa US$ 35. Outros nomes foram James Wallbank, fundador da Access Space Network, projeto que busca integrar comunidades pelo meio digital, e Simon Sprince, especialista do UK Trade and Investment.

“Mas, o que é mais empolgante sobre a Campus Party é que ela virá a Londres em setembro deste ano. Acabamos de fechar isso”, revelou o cônsul. ”É incrível saber que ela acontecerá no Reino Unido, unindo pessoas criativas num evento similar a este aqui, que é tão impressionante”, afirmou.