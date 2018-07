Vídeo postado mostra líquido esbranquiçado, impróprio para consumo, saindo de um bebedouro do evento

No segundo dia da Campus Party prosseguiram as reclamações de frequentadores com a falta de estrutura para suportar o forte calor que faz no Anhembi.

Diversos tuítes reclamaram de falta de ventiladores e bebedouros. Por conta disso, filas se formam nos bebedouros existentes, sendo que, em muitos deles a água sai suja e quente.

Escrevendo sobre o primeiro dia do evento, o repórter Murilo Roncolato contou que havia apenas “dois bebedouros não refrigerados dentro da área do camping (não há nenhum na Arena)”. Leia mais aqui.

O vídeo abaixo foi postado nesta terça-feira, 7. Mostra um líquido esbranquiçado, impróprio para consumo, saindo de um bebedouro da Campus Party.

O drama dos campuseiros foi amenizado um pouco com a abertura da praça de alimentação da CP, onde pode-se comprar uma garrafa d’água de 510 ml por R$ 3.

A organização, através de seu Twitter oficial, prometeu a instalação de mais bebedouros e de ventiladores “até o final do dia”.

