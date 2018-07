O governo do Canadá foi alvo de um ataque sem precedentes originado de computadores chineses no mês passado, e dois importantes ministérios da área econômica foram atingidos, divulgou a emissora pública Canadian Broadcasting Corp.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A CBC mencionou fontes que teriam afirmado que hackers invadiram sistemas de computação do Departamento das Finanças e do Tesouro. Quando o ataque foi detectado, o acesso dos dois ministérios à internet foi cortado. O Departamento das Finanças está trabalhando no orçamento nacional, que deve ser apresentado no mês que vem.

A CBC afirmou que os hackers aparentemente conseguiram tomar o controle de computadores nos escritórios de importantes funcionários do governo, como parte de um esquema para roubar senhas e obter acesso a outros sistemas do governo.

Um porta voz do ministro do Tesouro Stockwell Day informou que funcionários tinham detectado acesso não autorizado às redes de computadores do ministério.

“Não há indicação de que quaisquer dados referentes a cidadãos canadenses tenham sido comprometidos”, afirmou o porta-voz em email. Ele não informou se a origem dos ataques era de fato a China, como alegou a CBC.

Pedidos de comentários ao gabinete do ministro das Finanças, Jim Flaherty, não foram respondidos.

Ma Zhaoxu, porta-voz do Ministério do Exterior chinês, negou que conexão chinesa no caso.

“O que você mencionou é puramente fictício, e tem motivos ulteriores”, disse ele em conversa com jornalistas em Pequim, quando perguntado sobre as acusações. “A China atribui grande importância à segurança na computação e consistentemente se opõe e reprime atividades de hackers, nos termos das leis e regulamentos internacionais”, disse Ma. “Os hackers são um problema internacional com o qual a China também sofre.”

O serviço de espionagem canadense se queixa regulamente sobre o que define como espionagem industrial praticada pela China e outros países.

Cabogramas diplomáticos norte-americanos divulgados pelo WikiLeaks mostram que diplomatas atribuíram à China a culpa pelo ataque de hackers a sistemas do Google, o que levou o gigante da Internet a suspender suas operações na China continental.

Em 2009, o jornal Wall Street Journal informou que hackers aparentemente baseados na China violaram o projeto Joint Strike Fighter, do Pentágono.

O incidente surge em momento complicado para o governo conservador canadense, que atenuou suas críticas aos problemas chineses de direitos humanos para tentar melhorar o relacionamento comercial com Pequim.

/ David Ljunggren (REUTERS)