SÃO PAULO – O primeiro canal de origem latino-americana acaba de chegar à Apple TV. O Esporte Interativo Plus, até então disponível como site e aplicativo para iPhone e Android, agora pode ser também consumido no aparelho de streaming da Apple.

O canal vem se juntar a um cardápio local que inclui Netflix, YouTube, Vevo e o iTunes. Entre as atrações do EI Plus, que transmite 24 horas por dia, estão os jogos da Uefa Champions League e da NFL (liga de futebol americano dos EUA), além de modalidades olímpicas.

Outra novidade que a estreia representa é o fato de ser o primeiro canal de esportes ao vivo da plataforma. Com isso, começa a ser preenchida uma das maiores desvantagens desse formato de televisão em relação à TV aberta e à TV por assinatura, a falta de eventos esportivos em tempo real. Para assistir a programação ao vivo, porém, é necessário pagar uma assinatura de US$ 5 (cerca de R$ 12).

“Por que a Apple está trabalhando conosco?”, declarou Sergio Lopes, vice-presidente do Esporte Interativo, ao Financial Times. “Porque desde que esse app foi lançado no iPhone se tornou o app de esportes mais lucrativo entre os lançados pela Apple no Brasil”.

Plataformas como Apple TV e o recém-chegado Chromecast já minam a audiência da TV por assinatura nos Estados Unidos, mas ainda são incipientes no Brasil. O País adicionou cerca de 210 mil novas assinaturas de TV paga em junho na comparação com maio, totalizando 18,97 milhões, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta terça-feira.

Em sua última apresentação de resultados, a Apple garantiu ter alcançado a marca de 20 milhões de unidades vendidas de aparelhos Apple TV. Segundo a empresa, compras de filmes e outros tipos de conteúdo através da Apple TV ultrapassaram US$ 1 bilhão no ano passado. O número de contas individuais no iTunes chegaram a 800 milhões.

O Esporte Interativo detém direitos de transmissão de mais de 700 eventos ao vivo por ano e foi fundado em 1999 por um grupo de empresários brasileiros. A companhia tem entre os acionistas o BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).