Almir Bonfim, Daniel Pires e Leandro Botelho são os criadores do canal de vídeos autorais de terror Lenda Urbana. FOTO: Divulgação Almir Bonfim, Daniel Pires e Leandro Botelho são os criadores do canal de vídeos autorais de terror Lenda Urbana. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Nem só de humor e games vive o YouTube. Vídeos de suspense e terror também estão conquistando o seu espaço na rede. É o caso do canal Lenda Urbana, que neste dia de Halloween celebra um ano de existência e mais de 200 mil visualizações na rede.

Na esteira de grupos como o “Porta dos Fundos”, que profissionalizou a produção de vídeos de humor na web, o Lenda Urbana é o primeiro canal de vídeos de terror produzidos no Brasil e já possui em seu acervo quase 100 vídeos de terror totalmente autorais.

“O Brasil se interessa muito por terror, visto pelas bilheterias de filmes do gênero que ‘bombam’ no cinema e também a internet”, diz Daniel Pires, um dos criadores do canal, ao lado dos amigos Leandro Botelho e Almir Bonfim. “Quando começamos, pensamos no público infanto-juvenil, porém, descobrimos que nosso público potencial é o jovem de 18 a 29 anos de idade. Esse público é o que vai ao cinema em casal, assistir filmes de terror, mas desconhece que exista um canal desse tipo aqui no Brasil”, explica.

O grupo cuida de todo o processo de criação dos curtas-metragem, do roteiro até o projeto final do vídeo. Todos os integrantes já trabalhavam com imagem de alguma forma, seja por meio de vídeos, publicidade ou fotografia. Para criar o Lenda Urbana, investem dinheiro do próprio bolso em equipamentos e usam parques da cidade e suas próprias casas como cenário para as produções.

“Embora não tenhamos equipamento de ponta, nós investimos um pouco no começo, comprando câmera, luz e microfone básicos, para levar uma narrativa interessante ao vídeo. Procuramos sempre investir no ‘menos é mais’, fazer um roteiro simples que renda boas imagens e um bom susto no final”, explica Daniel. Com a estreia do estúdio profissional do YouTube no Brasil, o grupo já foi convidado a utilizar o espaço para fazer suas filmagens.

Os vídeos do canal Lenda Urbana mostram histórias de fantasmas, zumbis e aparições, divulgados sempre de sábado para domingo, à meia-noite, no YouTube. Alguns vídeos especiais, como documentários, eventos e lançamentos de filmes são divulgados nas Sextas-Feiras 13 do ano.

Para celebrar o aniversário de um ano e o Halloween, o grupo colocou no ar um vídeo especial sobre o tema chamado a “A Menina do Casarão”. O grupo também estreia hoje o seu site oficial.

Para o futuro, o grupo planeja produzir conteúdo de terror para crianças, o “Lendinhas Urbanas”, como chamam o projeto, com histórias de terror que mostrem personagens de terror mais “leves” como bruxas, fantasminhas e vampiros.

Confira alguns vídeos famosos do canal Lenda Urbana:

Frio

Cômodo

Quer mais terror?

A equipe do Lenda Urbana indicou mais três endereços para quem quer ver vídeos e artigos sobre terror na web.

Milho Wonka

O canal Milho Wonka publica diversos vídeos de terror, incluindo alguns que contam a história de crimes famosos que chocaram a sociedade brasileira, como a do Chico Picadinho, que picava suas vítimas e as escondia em malas.

Manual do Mundo

Um dos canais mais populares do YouTube, o Manual do mundo ensina a fazer uma receita de um cérebro, feito de Panetone, para comer na noite de Halloween.

Medo B

Considerado um dos blogs mais famosos de terror do Brasil, mostra tudo relacionado ao tema, desde um tutorial para fazer sangue falso até vídeos de um hotel em San Diego onde as pessoas pagam para viver a experiência de um filme de terror.