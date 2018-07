Os serviços online para assistir a programas e filmes se expandem e dão mais controle para o espectador

SÃO PAULO – A convergência entre televisão e internet é inescapável. A ponto de já ser difícil definir onde começa um e termina o outro.

—-

Já existem várias opções no mercado brasileiro para o consumidor assistir, pela internet, a séries e programas de TV, longas-metragens, documentários, atrações esportivas e musicais com apenas alguns cliques na tela.

A tela, no caso, também já deixou de ser exclusivamente a do computador ou a da televisão tradicional. Pode ser a do tablet, do smartphone, da TV conectada, ou mesmo da TV normal, ligada a algum desses aparelhos ou videogames. As possibilidades do que fabricantes e serviços chamam de “TV everywhere” (TV por toda parte) não param aí.

A Netflix é uma das pioneiras nesse tipo de serviço, que estreou nos EUA em 2007. Em 2011, veio para o Brasil onde, depois de alguns tropeços iniciais, se diz “muito satisfeita” com seu avanço no mercado local.

O norte-americano Joris Evers, diretor de comunicação corporativa da empresa, disse por telefone ao Link que a marca de um milhão de usuários foi ultrapassada na América Latina. Ele se nega a divulgar números por país, mas garante que México e Brasil são líderes regionais.

A Netflix, assim como a NetMovies, Sunday TV (do Terra) e Saraiva Digital, funciona como locadora virtual.

Uma das principais reclamações sobre o serviço é o conteúdo desatualizado. “Nos EUA é a mesma coisa. Mas as pessoas precisam lembrar que temos de obedecer os prazos de licenciamento”. Uma vez que um filme sai do cinema, ele geralmente chega primeiro ao DVD, depois à locadora física e ao iTunes para depois entrar no catálogo da Netflix. “No iTunes, pela compra de um filme apenas, você paga mais que a nossa mensalidade”, disse.

Outros serviços disponíveis são sites criados por nomes conhecidos da TV paga e que funcionam mais como braços de vídeo sob demanda das empresas.

A Globosat é um desses nomes. Seus serviços online incluem sites como o Muu, que agrega conteúdo de canais como GNT e Canal Brasil, e o Premiere FC, esportivo, e plataformas novas, como o Philos, focado em documentários, e o Telecine Play, que reúne o acervo dos canais de filmes.

“Estamos em fase experimental”, diz Gustavo Ramos, diretor de novas mídias da Globosat. “A TV vai mudar muito em cinco anos e a gente não sabe o que vai ser. Quem faz previsão, chuta. Dos oito canais que estamos lançando, não acredito que todos estarão no ar em cinco anos.”

O jornalista e produtor Nelson Hoineff, que escreve sobre convergência das mídias desde os anos 80, acha que o mercado está tateando. “Na última ABTA (feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura), a frase mais ouvida, mesmo entre pessoas fortes do meio, era ‘eu acho…’. É tudo muito novo.”

O que é certo é que a vontade do espectador de ter controle sobre o conteúdo só aumenta. “Na maior parte do tempo ainda se prefere a TV linear – se jogar no sofá e ver o que está passando”, diz Flavia Hecksher, diretora de marketing do Telecine. “Mas cada vez mais as pessoas querem escolher o que ver, na hora que quiserem.”

Segundo pesquisa encomendada pelo Telecine, que entrevistou 2.120 pessoas de 18 a 60 anos, das classes A, B e C, 81% aprovam o controle sobre a programação. O dado mais significativo: 92% deles declararam ter aparelhos móveis (tablet, smartphone ou notebook).

Só nas duas últimas semanas, mais dois competidores anunciaram sua chegada: o Yahoo! Connnected TV e a HBO GO. Ambos começam a operar neste mês.

“É um lugar muito estimulante para estar”, diz Evers sobre o aumento da concorrência da Netflix. Ele afirma que os consumidores tendem a usar vários serviços ao mesmo tempo.

Dois gargalos, porém, ainda limitam a popularização do modelos no Brasil: a banda larga restrita e as barreiras dos direitos autorais que atrasam lançamentos. “O mundo regulatório ainda tenta entender essa diluição do que é uma tela, onde é televisão, onde é internet”, diz Ramos.

SERVIÇOS

NETFLIX

Como funciona Assinatura mensal que permite assistir a conteúdo ilimitadamente

O que oferece Filmes, séries de TV, musicais, esportes e documentários

Quanto custa R$ 14,90 por mês

Pró Boa oferta de títulos infantis

Contra Ainda tem poucos lançamentos; a empresa garante que pretende investir para expandir o catálogo mais recente

NETMOVIES

Como funciona Assinatura mensal que permite streaming ilimitado; também entrega DVD e Blu-Ray em domicílio

O que oferece Filmes, séries e musicais

Quanto custa A partir de R$ 18,90 por mês

Pró Vídeos online vêm com opções de resolução: baixa, média, alta e automática

Contra Catálogo de streaming é sete vezes menor que o de delivery Blu-Ray e DVD

ITUNES

Como funciona Compra ou streaming avulso de conteúdo; é necessário ter conta Apple

O que oferece Filmes, séries e musicais

Quanto custa Boa parte dos títulos para locação sai por US$ 4,99; para compra, US$ 19,99. Os preços são em dólar

Pró Ótimo acervo americano

Contra Poucos filmes brasileiros; nem Cidade de Deus consta

SKY ONLINE

Como funciona Aluguel, compra ou assinatura mensal; é preciso assinar Sky

O que oferece Filmes, séries e os canais esportivos Premiere FC e ESPN

Quanto custa Assinaturas desde R$ 9,90; locação, R$ 6,90; compra, R$ 34,90

Pró Conteúdo esportivo, incluindo todos os jogos do Brasileirão no Premiere FC

Contra Seleção de filmes fraca

SARAIVA DIGITAL

Como funciona Streaming ou download

O que oferece Filmes, séries, documentários e conteúdo educacional

Quanto custa Aluguel a partir de R$ 6,90; compra, R$ 19,90

Pró Acervo grande e variado

Contra Faltam mais opções em HD

SUNDAY TV

Como funciona Assinatura mensal, streaming ou download avulso

O que oferece Filmes, séries, musicais

Quanto custa Assinatura: R$ 14,90 no primeiro mês; R$ 4,90 na maioria das locações; compras, R$ 16,90

Pró Boa seleção de clássicos

Contra Poucas opções em HD

MUU

Como funciona Streaming, apenas para assinantes da NET e CTBC

O que oferece Filmes, documentários, musicais, programas de TV e esporte

Quanto custa Gratuito

Pró É ótimo para rever programas

Contra Seleção pífia de filmes

TELECINE PLAY

Como funciona Streaming de filmes do catálogo Telecine para assinantes do canal

O que oferece Filmes e documentários

Quanto custa Gratuito

Pró Boa seleção de filmes não-americanos

Contra Não tem séries

—-

