Um em cada cinco usuários de iPhone/iPad nos EUA é jogador do atual fenômeno dos games em plataformas móveis

SÃO PAULO – Que Candy Crush Saga é um fenômeno não se discute, mas números publicados nesta segunda-feira, 26, mostram o impressionante tamanho desse sucesso. Segundo dados da Onavo, que analisa o uso de plataformas móveis, 20,5% dos usuários do sistema iOS (iPhone, iPad) nos Estados Unidos jogam o aplicativo.

Para se ter uma ideia do que isso significa, o Twitter tem 26,8% no mesmo ranking e o Shazam e o Google Search tem 19,2% cada. Candy Crush Saga é o oitavo aplicativo da lista, liderada pelo Facebook, com 72,7% de engajamento dos usuários do iOS.

Quando comparado a outros jogos, os cerca de 20% do Candy Crush Saga ficam bem à frente de outros jogos da lista como Words With Friends, com 10%, e Temple Run 2 e Minion Rush, cada um com 5%,

Candy Crush Saga está disponível para iOS, Android, computador e Facebook. Na rede social, ele é o jogo mais popular, com aproximadamente 50 milhões de usuários.