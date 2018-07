Resultados trimestrais acima do esperado e recuperação dos fabricantes japoneses causam otimismo

TÓQUIO – Após apresentar resultados trimestrais melhores que o esperado, a Canon elevou sua previsão para o fechado deste ano, em decorrência de uma rápida recuperação dos temores quanto ao fornecimento de componentes, ocasionados pelo terremoto em março no Japão.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Nesta segunda-feira, 25, a companhia informou que elevou sua estimativa de lucro anual para 380 bilhões de iens, contra 335 bilhões anteriormente.

A empresa afirmou que a moeda forte reduziu o lucro operacional em 16,4 bilhões de iens entre abril e junho, mas acrescentou que seria difícil transferir maior produção para o exterior buscando mitigar o efeito do câmbio.

“Nossa produção está claramente dividida entre processos doméstico e internacional, e já fazemos um trabalho intensivo, como a montagem no exterior”, disse o vice-presidente financeiro da Canon, Toshizo Tanaka. ”É difícil fazermos mudanças apenas porque o câmbio mudou drasticamente”, acrescentou, exigindo do governo uma “mensagem clara” quanto às variações cambiais.

A Canon teve lucro operacional de 78,4 bilhões de iens (US$ 1 bilhão) no segundo trimestre, acima da previsão de analistas de 55,9 bilhões de iens, mais abaixo dos 113,4 bilhões apurados no mesmo período em 2010.

Em abril, a companhia havia reduzido sua previsão de lucro anual de 470 bilhões para 335 bilhões de iens, após o devastador terremoto seguido de tsunami.

A expectativa do mercado é de lucro de 365 bilhões de iens para a empresa em 2011, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

/ Isabel Reynolds (REUTERS)