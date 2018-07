A Canon, um dos maiores nome da fotografia mundial, fincou na terça-feira, 3, com mais força sua presença no Brasil. A empresa – que até então só atuava aqui por meio de representantes - inaugurou sua loja online oficial. Lá a Canon comercializa um grande número de produtos e acessórios que muitas vezes não são encontrados nas lojas do país. O site foi lançado durante a Photo Image Brazil, evento anual da indústria da fotografia, que começou no dia 3 e vai até quinta-feira, 5.

Na verdade, o fator variedade é a grande novidade que a Canon vem anunciando neste movimento de fixar uma loja oficial no Brasil. “O preço não será muito diferente do que já é praticado. O grande diferencial é o número de opções, que agora será realmente muito maior”, explicou ao Link Leonardo Botelho, especialista em câmeras compactas da empresa. “Queremos complementar o trabalho dos distribuidores, não criar uma competição”, ele garante.

A decisão da empresa de se impor de maneira mais forte no Brasil tem também a ver com o destaque que o país vem tendo no cenário internacional. Wagner Battistel, especialista em câmeras profissionais da Canon, falou sobre isso: “A Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 influenciaram bastante nessa decisão. Os grandes eventos são atrativos, mas também não é só isso. Sentimos a necessidade de dar uma visibilidade maior à produtos nossos que não são conhecidos no Brasil”.

Sobre a concorrência do iPhone – câmera mais utilizada nas fotos postadas no Flickr – Botelho, responsável pela área de câmeras amadoras da empresa, não considera o smartphone da Apple como uma ameaça. “Não vemos como concorrentes, pois estamos oferecendo coisas diferentes. O que nós oferecemos são fotos com grande qualidade”.

Já Wagner Battistel, que atua na área de câmeras profissionais, comemora os novos critérios adotados pelos profissionais da foto: “a guerra de pixels está acabando. As pessoas estão interessadas em outros fatores e nós queremos mostrar a elas que temos muitas outras funções a oferecer”. Qual? “Câmeras que gravam em HD por exemplo, temos várias já, o que é um grande atrativo”, finaliza.