Sing Something é o primo musical do Draw Something – e já virou uma febre

SÃO PAULO – Se o Draw Something fez muita gente descobrir um lado artista que não conhecia, o Sing Something quer que seus jogadores ponham para fora dotes musicais.

Lançado por uma desenvolvedora eslovaca no dia 24, o aplicativo para iOS (gratuito) já conta com mais de 50 mil cantores. A ideia é simples: um dos jogadores canta, cantarola ou toca em um instrumento uma dentre as três músicas sugeridas pelo sistema e seu amigo deve adivinhar o nome da canção e o do artista.

“Montamos todo o Top Hits (categoria gratuita com 90 faixas que vão de Beatles a David Guetta) baseados em nossos gostos pessoais, rankings e quantidade de views no YouTube – por isso que o Justin Bieber foi incluso”, justifica Jan Ilavsky, um dos desenvolvedores do game em entrevista ao Link. Segundo ele, sua equipe já queria criar um game de música, mas não achavam o melhor jeito. Até conhecerem o Draw Something e se tornarem fãs.

“Estamos adicionando mais músicas constantemente e queremos incluir canções de várias regiões, inclusive da América Latina. E uma categoria só para músicas brasileiras seria algo incrível! Aceitamos sugestões”, diz Ilavsky.

Qual é a música?

Melhor para menos afinados, no Song Pop os jogares se enfrentam para saber quem é mais rápido adivinhando o nome do artista ou da música que o próprio jogo toca. Para iOS e Android, também pode ser jogado pelo Facebook.ou do artista. Há listas de músicas nacionais (inclusive brasileira). Gratuito.

