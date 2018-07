Canv.as é 4Chan organizadinho

Quando veio ao Brasil, no mês passado, o programador Christopher Poole, o Moot, estava às vésperas de lançar sua nova empreitada – o site Canv.as. “É uma espécie de versão domada do 4chan”, disse o criador do principal fórum de memes da internet.

11/09/2011 | 17h24

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo