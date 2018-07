Um adolescente de Nova York já faturou mais de US$ 130 mil com a venda de carcaças brancas para o iPhone 4, que a Apple ainda não disponibilizou nessa cor, informou nesta sexta-feira, 19, o jornal New York Post. Fei Lam, um jovem de 17 anos de origem chinesa, vende um kit pela internet com as carcaças frontal e traseira em cor branca para o iPhone 4, assim como o botão de menu do aparelho também nessa cor, por US$ 279.

O jovem, que se compromete em seu site a enviar o kit a qualquer parte do mundo por US$ 20, iniciou suas vendas há alguns meses após receber um e-mail falso no qual ofereciam a ele carcaças para o iPhone 4 nessa cor, segundo explicou o jornal nova-iorquino.

“Não costumava ler os milhares de e-mails que chegavam todos os dias oferecendo as carcaças para o iPhone 4 em branco, mas um dia decidi abrir um deles”, disse Lam ao jornal.

O estudante aproveitou então a oportunidade de vender as carcaças para quem possui o iPhone, depois que a Apple adiou o lançamento oficial do dispositivo nessa cor para 2011.

“Pensei um pouco e criei o site nesse mesmo dia, mas nunca achei que se tornaria tão popular”, acrescentou Lam, quem desde então vende as peças em branco.

Em seu site, ele afirma que já vendeu 470 kits, faturando US$ 131 mil.

Segundo o adolescente, a Apple entrou em contato com ele por e-mail, acusando-o de vender peças roubadas do iPhone. Lam, quem afirmou que “nada é roubado”, lamentou que a empresa não questione outras pessoas que vendem partes do iPhone 4 em cor branca como ele, já que afirma não ser o único.

