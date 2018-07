A filha de Giancarlo Rufatto nasce em 2013, mas ele monta, online, a lista de 50 discos que ela deverá ouvir para entender como nasceu

SÃO PAULO – Talvez aí do futuro nada disso esteja fazendo muito sentido, mas existiu um tempo em que textos como esse eram lidos em uma folha de jornal, por alguns, ou por uma página de web baseada em WordPress (ainda existe WordPress?) por outros. É curioso pensar qual dispositivo você está usando agora para ler essas palavras agora: papel, computador, tablet, televisão, um óculos, sua geladeira, a mesa da sala?

Giancarlo Rufatto, músico e produtor paranaense de 31 anos, meu contemporâneo, também está preocupado com a efemeridade dos formatos, suportes e, consequentemente, do conteúdo publicado na internet hoje em dia (lembrem-se, estamos em novembro de 2012). Daqui a três meses, sua esposa Daniela dará à luz a filha do casal, Cecília. Preocupado com o futuro gosto musical da menina, Rufatto apressou-se e começou a fazer uma lista de 50 discos que ela deve ouvir para entender como a música fez parte da vida do pai, da mãe, de como foi fundamental para a união dos dois e para que ela, enfim, existisse.

“Quero terminar antes que ela nasça, pois acho que não vou ter mais tempo depois. No fim, vou fazer uma cópia em formato de livro, mas não sei em qual mídia guardar o áudio. Um pendrive talvez”, divaga. “Mas que aparelho tocará CD daqui a 15 anos?”

Hoje, existe uma plataforma de publicação de conteúdo muito popular chamada Tumblr. Rufatto a usa para postar fotos de discos que marcaram sua história e a de Cecília, e textos contando, por exemplo, qual banda nova ele descobriu no caminho entre o trabalho e a casa para a qual eles se mudaram por causa do bebê ou sobre sua relação traumática com o Roberto Carlos, por conta da versão “cafona” (que, traduzindo para o futuro, significa algo antiquado, ultrapassado) de “Caminhoneiro”.

O 50discosparacecilia.tumblr.com, apesar de ser destinado à Cecília do futuro, é muito acessado no nosso tempo. Após estrear em setembro, Rufatto contou 10 mil visualizações em uma semana. “Acho engraçado porque blogs que falam sobre a história da música ou indicam o que se ouvir surgem toda semana. Mas essa audiência talvez seja porque as pessoas se identificam por eu escrever em primeira pessoa e contar minhas histórias para alguém que ainda nem nasceu, e que vai demorar muito ainda para ler depois de nascer.”

Tudo começou porque Giancarlo queria escrever sobre como é se preparar para ser pai. Segundo ele, há muitos blogs assim, mas a maioria direcionada às mães. “Para pais, são muito chatos.” Falar sobre coisas antigas, fazer listas e admirar o passado é uma mania dele, que é fã de Erasmo Carlos e Paul Simon.

“Gostava de ler os cadernos de escola da minha mãe para ver como era na época dela, o que ela falava com os amigos. Juntei muita bugiganga também, mas como não escrevo mais à mão – quem escreve?! – uso o Tumblr. Adoro fazer listas, acho muito legal indexar informação.”

No futuro, diz, essa história de baixar música já fará parte do passado. “Vai estar tudo na nuvem, em uma velocidade absurda. Um pendrive vai guardar toda música do mundo, e ainda vai ter um fone que, quando a pessoa pensar na música, ela vai começar a tocar, já imaginou?”

Tanta facilidade, no entanto, o preocupa. O fato de ser tudo tão instantâneo pode fazer com que a música perca seu simbolismo e se torne um produto sem valor, teme. “Sei que 90% das pessoas das quais falo estarão mortas quando ela estiver lendo. É difícil contextualizar a pré-história da música para ela. A criançada hoje nasce com uma visão muito diferente de música e tecnologia”, opina. “Levo música a sério, espero fazer com que ela a valorize também, para que não seja algo descartável. Cresci ouvindo música. Sou músico. A mãe dela baixava os meus discos pela internet. Cecília não existiria não fosse a música.”

O futuro pai é pessimista em relação ao Tumblr e diz que ele deixará de existir em dois anos (acertou?), assim como outros sites, formatos e serviços que usamos para outros assuntos, como SoundCloud (usado para escutar música), o YouTube (que reunia quase todos os vídeos da internet), o Wikipedia (enciclopédia digital editada coletivamente) e o MP3 (formato muito popular de áudio).

“Acho que CD, MP3 e HD externo, vão ficar como acervo de museu. Talvez minha filha encontre tudo isso num sótão algum dia.” E, aí, encontrou?

5 DISCOS PARA CECÍLIA

1. Blitz – As aventuras da Blitz (1982)

“Não foi só o primeiro álbum de rock genuinamente jovem produzido no País, também foi o primeiro feito para jovens”

2. Elton John – Tumbleweed Connection (1970)

“O titio Elton John foi um Justin Bieber da sua época, mas com muito mais talento e nenhum senso estético”

3. Ramones – Acid Eaters (1993)

“Foi através deste álbum que a turma da escola invadiu os quartos dos irmãos mais velhos atrás de discos”

4. Mutantes – Jardim Elétrico (1971)

“Um dia você terá 18 anos e os Mutantes continuarão sendo vendidos como os Beatles do Brasil”

5. Guns N’ Roses – Use your illusion (1991)

“Esse disco foi realmente importante na minha vida, e pega muito mal ouvir em público”

