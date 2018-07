Fabricante do BlackBerry apresenta novo sistema na tentativa de retomar espaço entre o consumidor que tem trocado celular básico por smartphone

Thorsten Heins, CEO da Research in Motion (RIM) falou repetidas vezes sobre foco durante a BlackBerry World, convenção para desenvolvedores da RIM, em sua 11ª edição, que ocorreu em Orlando semana passada. Heins falou sobre o esforço que colocará no BlackBerry 10 – novo sistema operacional redor do qual girou todo o evento.

A aposta é que o BlackBerrry 10 (BB10) seja um “mecanismo para computadores móveis” que mira em todo o universo da mobilidade e da internet das coisas. São três novas funcionalidades no BB10: teclado tátil inteligente que entende o idioma do usuário e sugere palavras, aplicativos que funcionam simultaneamente e, por último, uma câmera que guarda as imagens captadas pouco antes de a foto ser tirada.

A cara do novo BB10

Mas em um aspecto o CEO assume a duplicidade. A empresa diz que colocará toda a energia para levar o BB10 à liderança no mercado corporativo – onde a RIM tem público fiel –, mas “continua comprometida” com consumidores finais. “Não vamos ser apenas mais um player. Quero voltar a ser líder”, afirmou.

Peter Gould, diretor da RIM no Brasil, diz que o crescimento dos smartphones no País ocorre porque as pessoas estão passando de um “feature phone” para um smartphone. E, para isso, haverá modelos básicos ainda movidos a BlackBerry 7 (o atual sistema operacional). Mas, então, o foco, no Brasil, são os smartphones com BB7 ou os novos aparelhos? “São todos. Estamos focando em todos”, diz.

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA RESEARCH IN MOTION