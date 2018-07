Uma dica para os amantes de celular e da boa gastronomia em geral.

Mistura de Foursquare, Twitter e cardápio, o Foodspotting é um grande guia gastronômico mundial ilustrado. Pelo aplicativo (disponível para iPhone), o usuário fotografa o prato que pediu e posta a imagem junto com uma mensagem, o nome e o endereço do lugar — que é identificado pelo GPS do aparelho. As fotografias ficam organizadas no mapa-múndi e é possível gostar ou desejar cada prato.

Ao abrir o app, o usuário já vê sugestões de lugares póximos a ele dispostas em fotografias lado a lado. No site, elas veem localizadas no mapa.

Fotos: reprodução