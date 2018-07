O LG Mobile WorldCup premiou o vencedor com um cheque de 10 mil reais, além de dois telefones celulares. A final consistia em enviar uma mensagem de texto com 80 caracteres no menor tempo possível.

Marcondes – conhecido entre os amigos como Mark – venceu com a mensagem “Meu gato ta verde e o cachorro ta parado e o bar esta lotado e o caderno esta cheio“, digitada em 24 segundos no teclado QWERTY do LG GT360.

Diego Maia, um dos semifinalistas do campeonato, explica que o “treinamento” consiste em enviar o maior número de SMS possível: “já cheguei a mandar 600 mensagens em um mês”. Sobre o duelo teclado numérico x teclado QWERTY, Diego afirma que prefere o modelo mais tradicional dos telefones, e explica: “uso T9, então é mais fácil”.