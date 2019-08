Stephen Lam/Reuters Waymo teve avaliação positiva em 70% das corridas

As corridas feitas pelos carros autônomos pela Waymo, empresa 'irmã do Google', têm avaliação insatisfatória em 30% dos casos, segundo dados obtidos pelo site The Information. A publicação teve acesso aos dados referentes a julho e agosto do programa experimental da empresa, que oferece em Phoenix e São Francisco (EUA) um serviço de tranporte com carros que dispensam motorista humano.

Das 10,5 mil viagens, 70% receberam 'cinco estrelas' dos passageiros, enquanto o restante foi avaliado com 30% ou menos - a Waymo considera qualquer avaliação abaixo de 'quatro estrelas' como negativa. Quando comparadas a dados anteriores, as informações mostram uma melhora - na análise anterior do The Information, 40% das corridas tiveram menos de cinco estrelas.

Entre as reclamações dos passageiros estão pontos de parada estranhos, rotas alongadas e direção insegura. A maioria das corridas ocorre com uma pessoa no banco do motorista para situações de emergência - normalmente, ele passa a viagem com as mãos sobre as pernas. Em áreas limitadas, algumas corridas também tiveram veículos totalmente sem motorista.

Em São Francisco, os números da Waymo são piores: 47% das corridas tiveram quatro estrelas ou menos. Há, porém, uma explicação. Lá, as corridas são oferecidas aos próprios funcionários da companhia, que são encorajados a ser críticos com o serviço. Em Phoenix, que forneceu dados para 6,1 mil corridas, o serviço é oferecido a usuários selecionados para os grupos de teste - algumas corridas, inclusive, são de graça.

Uma das corridas em São Francisco chegou a receber os seguintes comentários: "A corrida foi uma merda! Desconfortável e alarmente".