Indústrias automobilística e digital convergem rumo àquela que pode ser a maior revolução na história dos veículos automotores em um século

SÃO PAULO – Se você acha que a vida anda conectada demais à internet, prepare-se que o novo capítulo dessa história tende a tornar o ambiente online ainda mais presente. Tanto a indústria da tecnologia quanto a automobilística vêm apostando forte no carro como a nova fronteira da conectividade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Já são conhecidos os aparelhos de som para carros que tocam músicas do celular via Bluetooth ou têm entrada para iPod. Mas o “carro conectado”, que deve se consolidar nos próximos cinco anos, vai muito além.

Ford Sync. FOTO: Divulgação

São carros que permitem ao motorista interagir no Facebook ou Twitter por meio de comandos de voz. O automóvel conectado também é feito de navegadores de bordo que indicam restaurantes e mostram o melhor caminho para chegar lá. De aplicativos que mandam e-mail, SMS e fazem chamadas do seu celular. De painéis que exibem informações atualizadas de trânsito e meteorologia. De carros que funcionam como pontos de Wi-Fi para que passageiros possam estar online. Já existe até tecnologia que faz reparos a distância no software automotivo.

No início do ano, a revista Technology Review, publicação de tendências do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), cravou: “As indústrias automotivas e de transporte estão entrando na fase que verá a mais significativa inovação tecnológica desde a popularização dos automóveis pessoais há cem anos.”

O vice-presidente da Ford Brasil, Rogelio Golfarb, não vê exagero na declaração. “Não há comparação entre os ritmos de inovação dos smartphones e dos carros, por mais que os automóveis tenham avançado em coisas como design e estabilidade. Hoje, toda essa inovação em tecnologia e comunicação está indo para o carro.” A Ford é uma das empresas automobilísticas que saiu na frente. Foi a única montadora com estande próprio no Mobile World Congress, em Barcelona. Na ocasião, um representante da empresa demonstrou para o Link sua central de bordo Sync.

O Sync foi lançado nos EUA em 2007, em parceria com a Microsoft. Oferece recursos de entretenimento (como canais de música) e comunicação (chamadas de celular com comando de voz). Depois de cinco anos disponível apenas nos EUA, a empresa anunciou seu lançamento este ano em outros países e línguas. O Brasil está no barco: o produto virá nos carros Ecosport, Fiesta Hatch, Fusion e Edge.

Na Consumer Electronics Show realizada no começo do ano, em Las Vegas, o carro conectado foi um dos pontos de maior interesse. Entre os produtos exibidos, estava o Mbrace2, plataforma da Mercedes-Benz lançada este ano. Uma diferença fundamental entre esse sistema e o da Ford é que ele próprio é um ponto de conexão à rede, dispensando o auxílio do celular. O MBrace2 também está mais aberto a aplicativos de terceiros, com alguns velhos conhecidos como Facebook, Yelp e Google.

Outras marcas que já têm sistemas conectados incluem Audi/Volkswagen, Acura, Honda, Subaru, Hyundai, Kia e Toyota. O desafio é oferecer mais recursos sem comprometer a segurança ou trazer distrações para o motorista. Por isso, apesar de a tela de toque ser uma característica comum a todos os sistemas, a operação é acionada por controles no volante ou comandos de voz.

Muitos creem que o carro conectado pode transformar nossa relação com o veículo. De meio de transporte, ele será uma extensão do escritório ou da casa. De máquina mecânica a “dispositivo móvel ideal”.

A definição vem de Thilo Koslowski, do departamento de prática automotiva da consultoria Gartner. Para ele, a questão se trata de “estender o estilo de vida digital para o veículo”. E, como as cidades têm dificuldade para eliminar os congestionamentos, o carro conectado ajuda a preencher o tempo parado.

Brian David Johnson, futurista da Intel, compartilha de toda a empolgação. Mas lembra que ela precisa vir acompanhada de praticidade: “Nossa maior meta nos próximos cinco anos será pensar em como podemos usar a tecnologia em prol da segurança, da eficiência e da conectividade.”

COMUNICAÇÃO

SMS DE VOZ Um dos recursos mais comuns dos carros conectados que existem hoje é o envio de mensagens de texto usando a voz. O sistema do carro, conectado ao seu smartphone, digita a mensagem e envia. Os sistemas Ford Sync e GM Cadillac XTS, por exemplo, já têm a ferramenta

CHAMADA AO CELULAR Ao conectar o seu smartphone ao carro, os sistemas de bordo liberam suas mãos e permitem que você faça e receba chamadas usando comandos de voz. Os olhos também não precisam se desviar da rua. Modelos da BMW, Audi, Ford e Toyota já vêm com o recurso

E-MAIL Em breve, o motorista poderá não apenas consultar e enviar e-mails pelo sistema do carro, mas também anexar arquivos e fotos à mensagem e acessar a lista de contatos da conta. Sistemas como Ford Sync, BMW ConnectedDrive e Connected MINI já mandam e-mails

ENTRETENIMENTO

MÚSICA Acesse playlists de smartphones, tablets ou do próprio computador de bordo. Procure rádios online. Tudo isso por meio de comandos de voz ou de botões no volante. Aplicativos como Pandora e MOG já têm sua versão automobilística

REDES SOCIAIS Sim, o Facebook para carro já está entre nós. E o Twitter também. Com comando de voz, o indivíduo não precisa deixar de curtir o comentário do amigo só porque está dirigindo. O sistema da BMW, por exemplo, já tem Twitter e Facebook

INTERNET Google e Yelp já têm apps em versão automotiva. A Mercedes tem carros que também são hotspots de Wi-Fi. A Audi promete carro 3G e, depois, 4G. Passageiros que tiverem aparelhos com esse tipo de conexão acessam a internet durante o percurso

SERVIÇOS

NAVEGAÇÃO Aquele GPS preso ao painel vai virar passado logo, logo. O próprio sistema de bordo virá com o kit que todo mundo já conhece: geolocalização, mapas e instruções de voz do caminho. Em conjunto com aplicativos de buscas e indicações, ficará bem mais fácil encontrar estabelecimentos e obter dicas

AGENDA Já que o carro tem potencial para virar uma extensão do escritório, é natural que os computadores de bordo, como o da Audi e o da Mercedes, ofereçam opções de agenda. O motorista pode marcar e consultar compromissos, além de receber avisos

REPARO A DISTÂNCIA Checagem e diagnóstico das condições do carro, a distância, serão alguns dos recursos mais sofisticados do Mbrace2, da Mercedes. A BMW quer oferecer a possibilidade de revisão e conserto do software do veículo remotamente

—-

Leia mais:

• Link no papel – 23/7/2012

• Computadores feitos para nos transportar