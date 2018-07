FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – E se o caixa eletrônico viesse até você? Foi isso que o banco polonês Idea desenvolveu ao transformar quatro unidades do BMW i3 em caixas móveis.

O funcionamento é simples: o usuário pede o serviço através de um aplicativo no celular – tal qual o Uber – e, em poucos instantes, o caixa eletrônico sobre rodas chega ao local solicitado.

Segundo informações do site The Verge, os correntistas do Idea também contam com a possibilidade de reservar o carro em determinado local com antecedência. Ou seja, é um delivery de caixa eletrônico.

O carro utilizado é elétrico, portanto não polui e roda silenciosamente.

Veja abaixo como funciona a novidade: