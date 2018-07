Hiriko, carro elétrico idealizado no MIT, chega em 2013 por cerca de US$ 16 mil

SÃO PAULO – O carro conceito elaborado pelo pessoal Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT) deve chegar ao mercado já em 2013. O projeto nasceu há 10 anos no grupo de pesquisa voltado para “cidades inteligentes” pensado originalmente como um carro elétrico, pequeno, de baixa potência, ideal para programas de compartilhamento de veículos urbanos.

—-

Anteriormente chamado CityCar, o projeto ganhou fôlego com o apoio de um consórcio basco avançou com o protótipo – que não comportava uma pessoa – e exibe já uma versão comercial de um veículo para duas pessoas, bateria que dura cerca de 120 km, com força de 20 cv – suficientes para atingir velocidades próximas a 50 km/h.

Agora apelidado de Hiriko (que em basco significa algo como “da cidade”), a informação é de que ele será testado e vendido para algumas cidades europeias por cerca de US$ 16 mil.