LAS VEGAS – Mark Fields lembra como foi tratado como um neandertal quando se juntou com o cofundador da Microsoft no palco da feira de eletrônicos CES (Consumer Electronics Show) para apresentar o sistema de conectividade para carros Sync.

A mídia de tecnologia muito cética em 2007 não entendeu o que Fields, que na época dirigia os negócios da Ford nas Américas, fazia numa feira de eletrônicos conhecida por videogames e telefones de ponta, disse ele.

Agora os carros estão entre as principais atrações da feira de eletrônicos de Las Vegas que começa amanhã mostrando veículos com painéis com tela sensível ao toque e outros dispositivos controlados por relógios inteligentes.

Fields faz um retorno triunfante como diretor executivo da Ford e deve proferir um discurso sobre a alvorada da era dos carros com conectividade.

O CEO da Daimler AG, Dieter Zetsche estará lá também, para falar sobre o novo conceito do carro auto dirigível da Mercedes Benz. Serão 10 montadoras exibindo seus produtos num espaço de exposição do tamanho de três campos de futebol.

“A CES tornou-se uma importante rampa de lançamento para muitas grandes montadoras”, disse Mark Boyadjis, analista de tecnologia da empresa IHS, em Minnetonka, Minnesota. “É o caminho para se inserir na cena global da tecnologia”.

A história de como a Ford evoluiu na CES mostra a ascensão do setor automotivo nesta feira que atrai 140 mil visitantes.

Há cinco anos a montadora apresentou seu novo Taurus num estande de seis metros por seis. Este ano ela tem um espaço de exibição de dois andares com cinco veículos, uma parede de telas digitais e escritórios privados para a realização de negócios. “Foi um longo caminho desde que tínhamos um único carro sobre o carpete”, disse Alan Hall, porta-voz da montadora que se encarregou daquele primeiro estande.

A Ford não é a única. Este ano a Volkswagen estreia na feira, que ainda conta com a Toyota Motor Corporation, a General Motors, a Hyundai Motor Company, Mazda Motor Corporation, Audi, BMW e FCA US LLC, que antes era conhecida como Chrisler Group LLC.

A BMW está no seu segundo ano de participação na feira e ocupa um amplo espaço de 5.300 metros quadrados com uma frota de mais de 100 carros do lado de fora do Centro de Convenções de Las Vegas.

A área da CES dedicada às tecnologias automotivas praticamente dobrou nos últimos cinco anos, para mais de 15.000 metros quadrados, de acordo com porta-voz da feira, Tara Dunion. “Quando você observa quem está chegando, com Mark Fields e Dieter Zetsche e todos nós, a CES transformou-se numa feira automotiva”, disse Tim Leuliette, CEO da Visteon. “É reflexo de que o veículo vem se transformando num dispositivo móvel. Bem-vindo ao novo mundo”, acrescentou.

Os motoristas estão exigindo que seus carros os mantenham sempre conectados como um smartphone sobre rodas. Os sistemas de entretenimento e sincronização com celular internas dos veículos é o principal chamariz de venda no caso de 39% dos compradores de carros, duas vezes mais do que os 14% que se preocupam mais com potência e manejo do veículo, segundo uma pesquisa realizada no ano passado pela empresa de consultoria Accenture.

O número de carros conectados em todo o mundo deverá quadruplicar, de 36 milhões hoje para 152 milhões em 2020, de acordo com a IHS.

Virando a chave

Mesmo os expositores de tecnologia tradicionais estão aderindo à tendência. A fabricante de chips para videogames e computadores pessoais Nvidia Corporation dedicou três quartos do seuestande este ano à tecnologia automotiva, exibindo um novo roadster e um supercarro elétrico.

“Há dois anos nosso estande estaria repleto de PCs e pessoas jogando videogames”, disse Danny Shapiro, diretor sênior da unidade de negócios automotivos da Nvidia, que fornece processadores para Audi, BMW e Tesla Motors. “Este ano tomamos uma decisão estratégica de mudar o foco para o automotivo e não mais dar prioridade a algumas outras coisas.”

Também para esta edição, a BMW aderiu à tecnologia vestível, moda que tomou conta da CES nos últimos anos, com produtos como Google Glass e Fitbit. A fabricante de carros de luxo deve apresentar uma tecnologia de estacionamento valet totalmente automatizado onde o condutor sai do carro e envia um comando por meio do seu relógio inteligente: “estacione”. O carro então procura um espaço vazio numa garagem e estaciona, até ser chamado pelo condutor para retornar.

Realizar negócios é o que motiva as montadoras a participar da CES. À medida que a tecnologia triunfa sobre a potência, os executivos do setor automotivo vêm descobrindo que o futuro do seu aparelho móvel depende mais dos nerds de tecnologia na CES do que os mecânicos especializados e aficionados de carros numa feira automotiva. “Estamos nos imaginando uma empresa de mobilidade e não apenas uma companhia fabricante de carros e caminhões”, disse Fields, da Ford. “Queremos fazer parte desta comunidade.”

Apple e Google

Um certo alvoroço vem sendo criado em torno dos sistemas CarPlay, da Apple, e do Android Auto, do Google, que reproduzem as telas e funções dos seus sistemas operacionais no painel touchscreen dos carros. Eles começam a ser vendidos em parcerias com algumas marcas de automóveis no início deste ano.

Quando a Apple apresentou o CarPlay na Feira Automotiva de Genebra em março, o trânsito parou no salão de convenções. O objetivo do sistema basicamente é de permitir que o motorista use as funções de celular (após conectar seu iPhone ao automóvel por meio de cabo) por comando de voz – e executar tarefas como enviar mensagens, fazer ligações e buscas por meio da assistente virtual Siri – ou pela tela touchscreen no painel do carro.

Já o Android Auto exibe um visual bem próximo do sistema móvel, com notificações no estilo do Google Now. É possível ouvir música, usar apps de navegação (como o Waze) e fazer ligações.

Os sistemas devem vir embarcados já em alguns automóveis, mas empresas como Alpine e Pioneer já se movimentam para oferecer o serviço de instalar os sistemas em qualquer modelo.

