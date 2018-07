Previsão é de estudo da Telefónica, que ressalta necessidade de maior integração entre indústrias automotiva e de tecnologia móvel

Painel Ford Sync

SÃO PAULO – Um estudo da divisão global da Telefónica estima que 90% dos carros serão conectados em 2020. A previsão sugere que a incorporação da conectividade deve acelerar nos próximos anos, uma vez que atualmente apenas 10% dos veículos estão de alguma forma ligados à rede.

O estudo “Connected Car Industry 2013” explica que esse mercado hoje consiste basicamente de dispositivos “aftermarket” (que não vêm de fábrica). Os próximos anos devem ver uma “mudança de mercado significativa”, com o aumento expressivo do número de carros que já vem com plataformas conectadas de fábrica. A projeção de 90% de veículos com esse recurso foi feita pela empresa de pesquisa Machina.

O levantamento diz que o mercado “M2M” (“máquina à máquina”, termo usado para tecnologia que permite a comunicação entre dispositivos) dentro do setor automotivo pode gerar US$ 422 bilhões em 2022, um salto em relação aos US$ 22 bilhões atuais.

Em 2022, prevê o estudo, haverá 1,8 bilhão de conexões M2M automotivas, incluindo 700 milhões de carros conectados e 1,1 bilhão de dispositivos “aftermarket” como aparelhos de GPS e localizadores de veículos roubados.

Entre os desafios para essa “nova indústria” citados pelo estudo estão as diferenças entre os ciclos da indústria de celular e a de carros. Na primeira, novidades como upgrades de sistema operacional e novos aplicativos acontecem regularmente. Já os fabricantes de carros trabalham com ciclos de cinco anos, diz o estudo.

Outro desafio mencionado é a falta de modelos de pagamento para usuários adquirirem os serviços dos automóveis conectados. Além disso, a relação entre fabricantes de carro e de celular precisa se aprofundar.

